В област Търговище ПБ с 6971 гласа повече от ДПС

На парламентарните избори, проведени на 19 април 2026 г., в област Търговище побеждава партията на Румен Радев "Прогресивна България", за която са подадени 18 582 гласа - 40, 2 на сто от всички гласове. Основният й опонент в региона ДПС има 11 611 гласа - 25,1 на сто, т.е. разликата между двете партии е 6971 гласа в полза на Радев. Това сочат даннити от РИК в Търговище към 12 часа на 20 април след обработката на 100 процента от протоколите на СИК.

Трета полиническа сила в областта е коалицията ГЕРБ-СДС, за която са подадени 3679 гласа - 7,9 процента, следва АПС на Ахмед Доган с 3097 гласа - 6,7 процента. Пети са ПП-ДБ с 2174 гласа - 4,7 на сто от подадените гласове. "Възраждане" е на шестата позиция с 1432 гласа - 3 процента. 1353 са гласовете за БСП-ОЛ - 2,9 процента. Опцията "не подкрепям никого" са избрали 781 избиратели.