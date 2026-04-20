Пиян би семейството си в Троян

За пореден случай на домашно насилие в Троян съобщиха от Областната дирекция на МВР в Ловеч.

Жертва на психическо и физическо насилие са станали съпругата и 20-годишният син на 44-годишен мъж от Троян. Сигналът за това, че употребилият алкохол мъж е упражнил физическо и психическо насилие върху семейството си, е подаден вчера вечерта. Мъжът е задържан за срок до 24 часа в Районното полицейско управление в Троян. По случая е образувана преписка и работата продължава, пише БТА.

От началото на месеца в Троянско има подадени още три сигнала за домашно насилие – на 4, 5 и 6 април, като сред пострадалите има както жени, така и мъже.