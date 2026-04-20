Осъждан буйствал в секционна избирателна комисия в Топчии

Криминално проявен и осъждан мъж от разградското село Топчии е задържан за хулиганско поведение в секционна избирателна комисия (СИК), съобщиха от Областната дирекция (ОД) на МВР в Разград. Около 19:45 часа в изборния ден, в явно нетрезво състояние, той е влязъл в пререкание с членовете на СИК, като е отправял обидни думи и закани към тях.

Заради грубото нарушаване на обществения ред му е съставен акт по Указа за борба с дребното хулиганство (УБДХ). Мъжът е бил задържан и отведен в сградата на Районното управление в Лозница.

Общият брой сигнали за изборни нарушения, постъпили в ОД на МВР в Разград в деня на изборите - 19 април, достигна 50.