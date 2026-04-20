Кои са големите губещи от вота в Пловдивска област

Румен Радев отвя партиите в региона, само ПП-ДБ и "Величие" са с повече избиратели спрямо предишния път

"Възраждане", ГЕРБ-СДС, БСП и ИТН са партиите, които търпят най-големи щети на последния вот в Пловдивска област, сочат окончателните данни на ЦИК.

Формацията на Костадин Костадинов е с 8060 гласа надолу. През октомври 2024 г. е получила 13 436 и е била втора в региона, а вчера е подкрепена 5376 (4,027%). Това я поставя на четвърто място.

Втора в лагера на губещите се нарежда коалицията ГЕРБ-СДС. Партията на Борисов е получила 7095 гласа по-малко вчера. На предишния вот е била подкрепена от 22 765 души, сега за нея са пуснати 15 670 бюлетини (11,739%). Така ГЕРБ изпада от първото място в областта и вече втора. Тя е отвяна от "Прогресивна България" на Румен Радев със 72 602 гласа (54,39%).

"БСП-Обединена левица" от трето слезе на пето място. Тя е загубила 5530 избиратели спрямо есента на 2024-а. Тогава за социалистите са гласували 10 651 избиратели в Пловдивска област, а вчера - 5121 (3,836%). Последна от по-големите губещи е партията на Слави Трифонов "Има такъв народ". Тя е получила 5464 гласа по-малко и от 6407 е паднала на 943 (0,706%). На предишния вот ИТН е била пета, а на този - единадесета.

Положителна промяна в гласоподавателите в Пловдивско има при коалиция "Продължаваме промяната-Демократична България", както и при "Величие". Първите са били подкрепени с 1706 повече, а хората на Ивелин Михайлов - с 670. Така ПП-ДБ се изкачат от четвърто на трето място и този път имат 10 031 гласа (7,515%), вместо 8325. "Величие" пък са спечелили доверието на 4698 души (3,52%) спрямо 4028 през октомври 2024-а. Тогава са били девети, сега са седми.

Партията на Радостин Василев МЕЧ е загубила 595 гласа, като е паднала от 5354 на 4759 (3,565%), но се е покачила от седмо на шесто място. АПС са загубили 2423 гласа и вместо 6233 са получили 3810 (2,854%) този път, а ДПС от 4452 са паднали на 3384 избиратели (2,535%), като разликата при тях е 1068.

"Сияние" на Николай Попов има 3270 гласа (2,45%).

Бюлетините с "Не подкрепям никого" този път са 1948, а през октомври 2024 г. - 3311.