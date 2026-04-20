Окончателни резултати в Ямбол: „Прогресивна България” печели с 54,95 на сто от гласовете

Районната избирателна комисия (РИК) в Ямбол публикува окончателните резултати от вота в 31-ви Многомандатен избирателен район (МИР) Ямбол. При 100 процента обработени секционни протоколи от изборите за Народно събрание на 19 април, резултатите са следните:

„Прогресивна България” печели в региона с 54,95 процента или 26 342 реални гласа. Според данните на Централната избирателна комисия (ЦИК) към 11:00 часа, при 96,41 процента обработени протоколи от всички региони, в Ямболско формацията на Румен Радев получава един от най-високите си резултат за страната, заедно с тези в Пловдив-област и във Враца.

ГЕРБ-СДС са втори по резултат в Ямболско с 9,7 процента. Броят на реалните гласове в подкрепа на коалицията е 4652. За сравнение, на парламентарния вот през октомври 2024 г. за ГЕРБ бяха гласували 7726 избиратели от региона. Тогава коалицията излъчи един народен представител 51-вия парламент.

С трети резултат сега е „Продължаваме промяната – Демократична България” (ПП-ДБ) с 6,12 процента. Гласовете за коалицията са 2936, докато на вота преди две години те бяха 3179. ПП-ДБ нямаше депутат от Ямболско в 51-вото Народно събрание.

„БСП - Обединена левица“ е на четвърта позиция с подкрепа от 6,08 процента. Това към момента е и най-високият резултат на формацията в страната, показват публикуваните от ЦИК данни към 11:00 часа, при 96,41 процента обработени протоколи от всички изборни райони. За лявата коалиция в Ямболско са гласували 2913 избиратели. На изборите през октомври 2024 г. гласовете за кандидатите ѝ бяха 4599, а коалицията излъчи един народен представител от региона.

„Движение за права и свободи - ДПС“ е с пети резултат от 4,76 процента. Реалните гласове за формацията са 2280. През октомври 2024 г. те бяха 2915. След актуализацията на резултатите тогава, на база решение на Конституционния съд, формацията също излъчи депутат от региона.

„Възраждане” е на шесто място по резултат от вота на 19 април с 4,53 на сто от гласовете. Кандидатите на партията са подкрепени от 2170 избиратели. На изборите преди две години гласовете за „Възраждане” в Ямболско бяха 5846. Партията тогава също излъчи един депутат от региона в 51-вия парламент.

Според окончателните данни на РИК в Ямбол от вота на 19 април т.г. всички останали партии и коалиции събират под 4 процента от гласовете.

В неделя общо 563 избиратели в регион Ямбол са отбелязали в бюлетините „Не подкрепям никого”. На вота преди две години такъв избор бяха направили 1083 гласоподаватели.

За четирите депутатски места, които излъчва 31-ви МИР в Ямбол, на предсрочните парламентарни избори т.г. се съревноваваха общо 120 кандидати.