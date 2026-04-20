150 г. след избухване на Априлското въстание Горна Оряховица почете паметта на героите

Дима Максимова

В Горна Оряховица се поклониха на героите от Априлското въстание в Първи революционен окръг. Снимка: Община Горна Оряховица

Ритуал по повод 150-ата годишнина от избухването на Априлското въстание се състоя днес пред паметника на Георги Измирлиев в Горна Оряховица. Сред плеядата от възрожденски герои в горнооряховската историческа памет завинаги ще изпъкват имената на Сидер, Вичо и Елена Грънчарови, както и на Георги Измирлиев – Македончето.
 „Благодарение и на горнооряховските герои от Априлската епопея народът ни доказа на света, че ни има, че заслужаваме свобода. 150 години по-късно искам да ви пожелая да се гордеете с всички наши борци за свобода, отдали живота си за това страната ни да съществува", подчерта в словото кметът на общината Николай Рашков подчерта.

Ритуала започна с есето на Никол Андреева – ученичка от Средно училище „Георги Измирлиев". Тя лично прочете творбата си, част от Националната кампания под надслов "Думите на свободата".

Участие взеха също VII ученически гвардейски отряд при СУ „Вичо Грънчаров", както и Духовият оркестър при Центъра за подкрепа за личностно развитие с диригент Димитър Михнев.
Много граждани, горнооряховски деца, както и представители на организации се събраха, за да почетат паметта и делото на героите. Сред официалните лица бяха председателят на Общински съвет Горна Оряховица Огнян Стоянов, зам.-кметовете инж. Анелия Христова, Петя Иванова и Даниел Божанков, общински съветници.

