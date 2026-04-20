При 100% обработени протоколи в област Пазарджик "Прогресивна България" първи с 51,14%

При 100% обработени протоколи в област Пазарджик "Прогресивна България" печели изборите с 51,14%, втори са ГЕРБ - СДС с 14,12 %. Това съобщиха от Районната избирателна комисия.

Трети в областта са "Движение за права и свободи - ДПС " с 7,63%", четвърти - ПП-ДБ със 7,07%, пети - "Възраждане" с 3,8%, шести - МЕЧ с 3,67%.

С 3,25% са Величие,"БСП - Обединена левица" получава 3,08% от вота в областта, а останалите партии и коалиции са под три процента.

Изборният ден в област Пазарджик приключи с 45,96 процента избирателна активност. Вчера гласуваха 106 576 хиляди души от 231 898, които имат право на глас.