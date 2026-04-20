Катастрофа с патрулка на столичния бул. "Александър Малинов" (Обновена, видео)

Тя била с включени лампи, полицай е в "Пирогов"

Катастрофа е станала на столичния бул. "Александър Малинов", съобщиха очевидци в социалните мрежи.

При инцидента има ударена полицейска кола и друг лек автомобил. Според свидетели има и човек, който лежи на земята.

От СДВР обясниха за "24 часа", че пострадалият е полицай. Той бил закаран в "Пирогов". Патрулката била с включена сигнализация - лампи.

Все още не е ясна причината за инцидента.