Катастрофа с патрулка на столичния бул. "Александър Малинов" (Обновена, видео)

Тя била с включени лампи, полицай е в "Пирогов"
Катастрофа е станала на столичния бул. "Александър Малинов", съобщиха очевидци в социалните мрежи.
При инцидента има ударена полицейска кола и друг лек автомобил. Според свидетели има и човек, който лежи на земята.
От СДВР обясниха за "24 часа", че пострадалият е полицай. Той бил закаран в "Пирогов". Патрулката била с включена сигнализация - лампи.
Все още не е ясна причината за инцидента.
Катастрофа на Малинов. Има ударена патрулка и лек автомобил. Човек лежи на пътя.Публикувахте от Анонимен участник в Понеделник, 20 април 2026 г.