И в област Сливен побеждава "Прогресивна България" - с 23 333 гласа разлика пред ГЕРБ-СДС

И в област Сливен на вчерашните парламентарти избори побеждава партията на Румен Радев "Прогресивна България", за която са подадени 33 360 гласа - 51, 994 процента от всички гласове. Втори са от ГЕРБ-СДС с 10 027 гласа - 15,6 на сто, т.е. разликата между първия и втория е 23 333 гласа. Това сочат данните на РИК след обработката на 100 процента от протоколите на секционните избирателни комисии.

На трето място по броя на подадените гласове е ПП-ДБ с 4703 гласа - 7,3 на сто, след тях са "Възраждане" с 2748 гласа - 4,3 процента. За ДПС в област Сливен са подадени 2318 гласа - 3,6 процента. Следват "Величие" с 2210 гласа и БСП-ОЛ с 2133 гласа.

"Не подкрепям никого" са предпочели 760 човека.