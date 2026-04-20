Почина фотожурналистът Георги Георгиев - Джони

Почина Георги Георгиев - Джони – единственият фотожурналист, дигитализирал над 50 хиляди свои документални снимки, илюстриращи едни от знаковите събития от началото на демократичните промени у нас, съобщи БНР. Сайтът "Изгубени в прехода", на който са качени и могат да се видят тези ценни копия, е създаден с помощта на колегата Евгени Димитров.

Георги Георгиев е роден в София през 1946 г.

Първите му репортажни снимки са на страниците на в. "Народна култура". Сътрудничи на в. "Народна младеж".

Демократичните промени го заварват във в. "Кооперативно село". Месеци преди Тодор Живков да бъде свален Джони редовно фотографира сбирките на дисидентите от "Екогласност" в Южния парк. Документира и първото шествие срещу режима на БКП в София на 3 ноември 1989 г. Тези снимки виждат бял свят едва след падането на Живков.

Работил е още във вестниците "Свободен народ", "Подкрепа", "Кеш", "Демокрация", "Новинар" .

Пенсионира се в БТА.