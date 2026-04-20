ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
Хиляди ученици от Пловдив отдадоха почит на Априлското въстание (Снимки, видео)

Хиляди ученици от Пловдив и областта преминаха в шествия по главната улица и стигнаха в Цар Симеоновата градина. Снимка: Мая Вакрилова

Хилядно ученическо шествие премина по главната улица на Пловдив, отдавайки почит на 150-годишнина от избухването на Априлското въстание. "За нас то е урок по смелост", обясниха десетокласници от Английската гимназия, докато вървяха към Цар Симеоновата градина. Шествието стигна до паметника на Васил Петлешков, а комитет "Родолюбие" направи въстановка по "Пиянството на един народ" от романа "Под игото".

Най-отпред бяха възпитаниците на ОУ "Васил Петлешков", облечени в сини униформи.

Още по време на шествието някои се уговаряха къде да пият кафе след церемонията.

Група от Търговската гимназия се надпреварваха кой знае повече за Априлското въстание. "Кои революционери участват в него", питаха се взаимно те. И изреждаха имената на Васил Петлешков, Душо Хаджидеков и Тодор Каблешков.

Хлапета от  "Васил Петлешков" изпяха химна на училището, а други припомниха негови думи, казани по повод Априлското въстание.

Хиляди ученици от Пловдив и областта преминаха в шествия по главната улица и стигнаха в Цар Симеоновата градина.

