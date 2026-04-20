ЦИК при над 98% преброени: Над 1,4 млн. гласували за Радев, взима вота и в чужбина при 100% преброени

"Прогресивна България" на бившия президент Румен Радев взема 44.676% на извънредните парламентарни избори и води убедително за новия парламент. Това показват официалните данни на Централната избирателна комисия при 98.33% преброени протоколи от секционните комисии.

ГЕРБ с 13.368% изпревари ПП-ДБ, които имат 12.748 на сто.

В парламента влизат още ДПС на Делян Пеевски с 6.855% и "Възраждане" с 4.283% от гласовете.

МЕЧ, Величие, Сияние и БСП са под чертата засега с по около 3 на сто от гласовете всяка.

За формацията на Радев са гласували 1 420 287 души. За ГЕРБ-СДС - 424 967, следвани от ПП-ДБ, които имат 405 281 гласа. За ДПС са гласували близо 218 хиляди, следвани от "Възраждане" с около 136 хиляди гласа. МЕЧ, които остават под чертата, имат 102 972 гласа. "Величие" пък има повече гласове от БСП - 99 308 на 96 015. Малко над 92 хил. гласа имат "Сияние".

Разпределението по мандатите е следното:

Прогресивна България - 130

ГЕРБ - 39

ПП-ДБ - 37

ДПС - 20

Възраждане - 12

Гласовете извън страната вече са обработени на 100%. Тук "Прогресивна България" на Румен Радев е също категоричен победител с 38.038 на сто от гласовете. На второ място в гласуването в чужбина е ПП-ДБ с 22.843%, а на трето ДПС с 8.498%. В чужбина ГЕРБ заема едва шесто място с 4.669% на сто от гласовете, а повече имат "Величие" - 5.782%, което не влиза в парламента и "Възраждане" - 5.245%.

В чужбина Радев взима 70 995 гласа, следват ПП-ДБ с 42 635. Трети са ДПС с 15 860 гласа, следвани от "Величие" с 10 791 гласа. "Възраждане" имат малко под 10 хил., а ГЕРБ - СДС - 8 715. АПС имат 6 905, МЕЧ - 6 832. За "Сияние" в чужбина са гласували 3 804 души.

В сравнение с предните парламентарни избори от 27 октомври 2024 г. ГЕРБ имат с 218 006 гласа по-малко, а ПП-ДБ - с 59 218 повече. При "Възраждане" се забелязва голям спад - от 325 466 до 136 170 сега. ДПС също има с 63 446 по-малко гласа на изборите от 19 април спрямо тези от октомври 2024 г.

Голям е спадът при БСП, която е загубила близо 88 хиляди от избирателите си и остава под 4-процентовата бариера за влизане в парламента. АПС пък е загубила 133 737 гласа спрямо предходните избори. Голям е крахът и при "Има такъв народ", които на изборите 2024-а са имали 165 160 гласа, а сега едва 23 546. 8 993 гласа са загубили МЕЧ, но това стига, за да останат под чертата.