Обявиха дарителска кампания за реставрация на черепа на четник от Априлското въстание, изследван по ДНК

Кметството в павликенското село Мусина обяви дарителска кампания за реставрация на черепа на участник в четата на Поп Харитон и Бачо Киро. ДНК експертиза доказа категорично, че той е на местния въстаник Ангел Димов Рачевски и предстои да бъде поставен в специална хранителница в църквата на Мусина, информира във фейсбук кметът на община Павликени инж. Емануил Манолов.

Предстоят честванията на 150 години от Априлската епопея и Община Павликени, заедно с кметствата в селищата, от които са излезли въстаници, подготвя богата програма, с която да почетем годишнината.

Една от дейностите всъщност започнахме преди години и се радвам, че днес имаме резултат. Община Павликени поръча и заплати да се извърши ДНК експертиза на череп на мъж, за който предполагахме, че е на въстаник от село Мусина. Резултатите бяха обявени публично от екипа на Кметство Мусина в началото на месеца и те потвърждават, че черепът е на четника Ангел Димов Рачевски, част от четата на Поп Харитон и Бачо Киро.

Такава ДНК експертиза се извършва за първи път в България и поставя черепа като артефакт с голяма научна стойност, отбелязва кметът.

Инж. Манолов посочва, че инициативата дошла изцяло от кмета на Мусина Христо Иванов.

Доскоро се е смятало, че черепите на тримата четници Ангел и Георги Рачевски и Иван Върбанчев са изгубени. След разгрома на четата при Дряновския манастир, въстаниците се укрили край Мусина, но били открити, подпалени и убити в местността Бърдото, по-късно преименувана в тяхна чест на Комитските дупки. След Освобождението костите били пренесени в църквата „Света Параскева" в селото, а по-късно – в читалището, но с времето изчезнали.

През 2019 г. един от трите черепа е предоставен на Кметство Мусина и започнала работа по установяване на принадлежността му. Започнали са изследвания, в които се включили археологът д-р Калин Чакъров от Регионалния исторически музей във Велико Търново и антропологът д-р Надежда Атанасова от Института по експериментална морфология, патология и антропология към Българската академия на науките. След извършената ДНК експертиза в Института по криминалистика към МВР резултатите от сравнителната проба са доказали родствена връзка и са потвърдили самоличността на въстаника.

След изследванията черепът е върнат в Мусина и предстои да бъде реставриран.

Планирано е той да бъде положен в специална хранителница в църквата „Света Параскева", където ще бъде отслужена панихида по време на възпоменанията за 150 години от Априлското въстание.

За реставрацията и организирането на честванията от кметството в Мусина е обявена дарителска кампания, която ще допълни финансирането от културния календар на Община Павликени.



