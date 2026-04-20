"Прогресивна България" печели изборите в София при 100% обработени протоколи

"Прогресивна България" печели изборите в София по данни към 12:00 ч., публикувани на сайта на Централната избирателна комисия (ЦИК), при 100% обработени протоколи от секционните избирателни комисии (СИК).

В 23-ти Многомандатен избирателен район (МИР), който включва районите "Красно село", "Изгрев", "Лозенец", "Триадица", "Младост" и "Витоша", "Прогресивна България" печели 84 340 гласа (32,565%). Втори са "Продължаваме промяната-Демократична България" с 81 638 гласа (31,522%). ГЕРБ-СДС са на трето място с 32 348 или 12,490% от вота. "Възраждане" взимат 11 565 гласа (4,465%), а "Сияние" - 11 537 гласа (4,455%).

В 24-ти МИР, с районите "Възраждане", "Искър", "Кремиковци", "Оборище", "Подуяне", "Сердика", "Слатина" и "Средец", "Прогресивна България" печелят 62 245 гласа от избирателите или 35,056%. Коалиция "Продължаваме промяната-Демократична България" - 47 055 (26,501%), ГЕРБ-СДС - 23 891 (13,455%), "Възраждане" - 8606 гласа (4,847%) и "Сияние" - 7870 (4,432%).

25-ти МИР, с районите "Банкя", "Връбница", "Илинден", "Красна поляна", "Люлин", "Надежда", "Нови Искър" и "Овча Купел", "Прогресивна България" взимат 76 252 гласа (41,976%), "Продължаваме промяната-Демократична България" - 32 149 (17,698%), ГЕРБ-СДС - 25 661 (14,126%), "Възраждане" - 9372 (5,159%), "Сияние"- 8429 (4,640%), "Морал, единство, чест" (МЕЧ) - 7490 ( 4,123%).