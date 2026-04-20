Румен Радев за Априлското въстание: Благодарение на подвига и саможертвата им днес имаме държава

Годишнината от избухването на Априлското въстание почете и лидерът на "Прогресивна България" Румен Радев. В социалните мрежи той отдаде почит на саможертвата, с която првдците ни опитаха да извоюват свободата и независимостта си преди 150 годони. Ето какво написа той:

150 години ни делят от подвига на хиляди българи, които въстанаха срещу Османската империя в името на свободата.

Героичният порив на поробените ни предци, които не бяха патриоти заради позата и облагата, а дръзки и саможертвени герои, завършва трагично. Но той извади Отечеството от небитието и постави съдбата му на вниманието на европейските народи.

Потушаването му и хилядите жертви пораждат вълна от съпричастност в християнския свят. В Русия съдбата на православния български народ се превръща в център на политическите страсти.

Благодарение на подвига и саможертвата на мъчениците безсребърници днес имаме държава, герб и знаме, говорим и пишем на родния си език.

Историята винаги носи в себе си поука, а понякога и надежда. Нека не забравяме, че във вените ни още тече кръвта на предците. Нека бъдем достойни техни наследници.

Поклон, вечна памет и слава на героите!

Да живее България!