ДПС остава първа политическа сила в Кърджали

ДПС остава първа политическа сила в област Кърджали и на тези парламентарни избори. Това става ясно от 100 процента обработени протоколи от секционните избирателни комисии. За партията на Пеевски гласа си дадоха 43 522 или 56.159 процента. На второ място се нарежда Прогресивна България. За партията на Радев гласуваха 18 853 души или 24,327 на сто от имащите право на грас. Така Прогресивна България подобри рекорда на ГЕРБ, чийто водач на изборите през 2009 година Вежди Рашидов успя да получи 18 648 гласа. В момента ГЕРБ е трета политическа сила в Кърджали с 3757 гласа или 4,848 процента. На предходните избори партията на ГЕРБ взе 5 567 гласа.

За Алианса за права и свободи, които са четвърти, гласуваха 3 307 или 4,267 на сто. ПП-ДБ получиха 2 603 гласа или 3,359 процента. БСП изпадна до шеста позиция, след като получи 1 128 гласа или 1,456 на сто, а Възраждане се сринаха до 999 гласа или 1,289 процента.