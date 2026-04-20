При 100% обработени протоколи: „Прогресивна България“ печели във Варненския район

При 100 процента обработени протоколи от СИК коалиция „Прогресивна България“ печели 45,1 процента от гласовете в Трети МИР – Варна, сочат данните на Районната избирателна комисия в крайморския град, публикувани на страницата ѝ.

На втора позиция е коалиция ГЕРБ-СДС. За нея са гласували 14,47 процента от избирателите. Коалиция „Продължаваме промяната – Демократична България“ е получила подкрепа от 13,12 на сто. За „Възраждане“ са гласували 6,13 процента от хората. С малко повече от 4,2 на сто подкрепа е „Величие“.

„Сияние“ получава 3,77 процента от гласовете, МЕЧ – 2,9, „БСП – Обединена левица“ – 2,31, а ДПС – 2,21 на сто. Останалите партии и коалиции получават под 1 процент от гласовете в Трети МИР – Варна.

Избор „Не подкрепям никого“ в региона са направили 3322 души.