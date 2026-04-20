Коща поздрави Румен Радев за победата. От ЕК отказват да коментират изборите

"Поздравления за Румен Радев за категоричната му победа на вчерашните парламентарни избори в България.
Удоволствие е да Ви приветствам отново в Европейския съвет.
Както казах в телефонния ни разговор тази сутрин, очаквам с нетърпение да работя заедно с Вас в #EUCO по нашата обща програма за просперираща, автономна и сигурна Европа.
Пожелавам Ви всичко най-добро в новата Ви функция".
Това написа председателят на Европейския съвет Антонио Коща в профила си в социалната платформа X.
Европейската комисия не коментира днес резултатите от предсрочните избори за Народно събрание в България. Говорител на комисията се въздържа да даде отговор по същество на въпрос по този повод на редовната дневна пресконференция на институцията, пише БТА.
Свързах се с Представителството на ЕК в София преди пресконференцията, каза говорителят Олоф Гил. Доколкото разбирам, преброяването на резултатите не е приключило, затова не бих направил коментар засега, каза той.