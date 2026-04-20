Коща поздрави Румен Радев за победата. От ЕК отказват да коментират изборите

"Поздравления за Румен Радев за категоричната му победа на вчерашните парламентарни избори в България.

Удоволствие е да Ви приветствам отново в Европейския съвет.

Както казах в телефонния ни разговор тази сутрин, очаквам с нетърпение да работя заедно с Вас в #EUCO по нашата обща програма за просперираща, автономна и сигурна Европа.

Пожелавам Ви всичко най-добро в новата Ви функция".

Това написа председателят на Европейския съвет Антонио Коща в профила си в социалната платформа X. Congratulations to Rumen Radev on your outright victory in yesterday’s legislative elections in Bulgaria.

It is a pleasure to welcome you back to the European Council.



As conveyed in our phone call this morning, I look forward to working together with you in the #EUCO on our… — António Costa (@eucopresident) April 20, 2026

Европейската комисия не коментира днес резултатите от предсрочните избори за Народно събрание в България. Говорител на комисията се въздържа да даде отговор по същество на въпрос по този повод на редовната дневна пресконференция на институцията, пише БТА.

Свързах се с Представителството на ЕК в София преди пресконференцията, каза говорителят Олоф Гил. Доколкото разбирам, преброяването на резултатите не е приключило, затова не бих направил коментар засега, каза той.