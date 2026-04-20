Коща поздрави Румен Радев за победата. От ЕК отказват да коментират изборите

Антонио Коща КАДЪР: Екс/@eucopresident

"Поздравления за Румен Радев за категоричната му победа на вчерашните парламентарни избори в България.

Удоволствие е да Ви приветствам отново в Европейския съвет.

Както казах в телефонния ни разговор тази сутрин, очаквам с нетърпение да работя заедно с Вас в #EUCO по нашата обща програма за просперираща, автономна и сигурна Европа.

Пожелавам Ви всичко най-добро в новата Ви функция".

Това написа председателят на Европейския съвет Антонио Коща в профила си в социалната платформа X.

Европейската комисия не коментира днес резултатите от предсрочните избори за Народно събрание в България. Говорител на комисията се въздържа да даде отговор по същество на въпрос по този повод на редовната дневна пресконференция на институцията, пише БТА.

Свързах се с Представителството на ЕК в София преди пресконференцията, каза говорителят Олоф Гил. Доколкото разбирам, преброяването на резултатите не е приключило, затова не бих направил коментар засега, каза той.

