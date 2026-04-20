"Прогресивна България" първи при 100% обработени протоколи в Русе

Всички представители на Секционни избирателни комисии (СИК) в област Русе са предали своите бюлетини и изборни книжа. 100 процента от протоколите са обработени, съобщи председателят на Районната избирателна комисия в крайдунавския град Милена Хинкова.

Според резултатите "Прогресивна България" е получила 42 562 гласа или 49,314% от вота на избирателите в региона.

На второ място е коалицията ГЕРБ-СДС с 10 240 гласа или 11,864%.

Следва "Продължаваме Промяната - Демократична България" с 8158 гласа - 9,452%. ДПС има 4303 гласа - 4,986%, "Възраждане" е с 4,641% - 4006 гласа. "Величие" е с 3663 гласа - 4,244%, "МЕЧ" с 2968 гласа - 3,439%, "БСП - Обединена левица" с 2934 гласа - 3,399%, "Сияние" с 2901 гласа - 3,361%, "Алианс за права и свободи" с 1188 гласа - 1,376%. Останалите партии и коалиции са с резултат от по-малко от един процент.

Общият брой на действителните гласове е 86 412, недействителните са 1800, а с "Не подкрепям никого" са гласували 1390 души.

След като бъдат обобщени резултатите, ЦИК ще се произнесе по това кой колко мандата получава, коментира Хинкова.

Тя добави, че основната част от грешките, които са допуснали в секционните комисии, са дошли от дефектните бюлетини, които са пуснали някои от машините и съответно на избирателите е дадена възможност погрешно да гласуват втори и трети път.

"Приели сме седем протокола, които не удовлетворяват контролите, заложени в тях, но по никакъв начин не могат да бъдат коригирани, тъй като това е установила комисията, а друго би означавало да се промени вотът на избирателя. Затова сме ги приели по този начин. Ще им бъде направен анализ и ще се види къде точно е грешката", каза още Милена Хинкова.