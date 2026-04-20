Осъдиха мъж за блудство с 11-годишна, насилвал и дете на 15. Имал в компютъра си 45 508 файла порно

По обвинителен акт на Районна прокуратура-Пазарджик е осъден Н.Ш., на 35 г. Той е признат за виновен по четири обвинения. Първото е за това, че в периода от месец май 2014 г. до август 2016 г., в гр. Ветрен, обл. Пазарджик, в условията на продължавано престъпление, е извършил действия, с цел да възбуди и удовлетвори полово желание без съвкупление, по отношение на лице, ненавършило 14-годишна възраст - 11-годишно момиче. Второто е за това, че в периода от 30.08.2020 г. до 22.10.2020 г. в гр. Ветрен, обл. Пазарджик, чрез употреба на заплахи, в условията на продължавано престъпление, е склонил непълнолетно лице – същото момиче, да участва чрез видео разговори в блудствено действие.

Третото обвинение е за това, че през месец декември 2022 г. в гр. Септември, обл. Пазарджик, е извършил действия, с цел да възбуди и удовлетвори полово желание без съвкупление по отношение на лице, навършило 14 - годишна възраст - 15-годишно момиче, като деянието е извършено чрез употреба на сила.

Н.Ш. е признат за виновен и за това, че на 09.06.2025 г. в гр. Ветрен, обл. Пазарджик, е държал чрез мобилен телефон, компютри, флаш-памет и други технически и информационни средства порнографски материали за създаването на които са използвани лица, ненавършили 18 г. и изглеждащи като такива - общо 45 508 файла.

Районен съд-Пазарджик е наложил на Н.Ш. наказание от 3 години и 4 месеца лишаване от свобода при първоначален „общ" режим на изтърпяване и глоба в размер на 2556 евро. Делото е преминало по реда на съкратеното съдебно следствие. Н.Ш. е признал всички факти и обстоятелства в обвинителния акт. Присъдата е влязла в сила.