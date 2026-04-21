Вижте едни от най-запомнящите се моменти от изминалата предизборна кампания (Видео)

Предизборната кампания отмина. Победителят от вота вече е ясен. Припомняме Ви едни от най-запомнящите се моменти.

Лидерът на "Прогресивна България" Румен Радев сподели клипче в "ТикТок", на което гали телета във ферма. Като фон звучи песента "Синева", изпълнена от Васил Найденов. ВИДЕО: ТикТок/progresivna.bg

Председателят на ГЕРБ Бойко Борисов пък се оказва голям любител на животните. Пусна си клипчета с лебед, патка и котка. ВИДЕО: Фейсбук/Бойко Борисов ВИДЕО: Фейсбук/Бойко Борисов ВИДЕО: Фейсбук/Бойко Борисов

Елисавета Белобрадова от ПП-ДБ позира до щъркел на фона на песента Guten Morgen Guten Tag на KorgStyle Life. ВИДЕО: Фейсбук/Елисавета Белобрадова

Лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев демонстрира певчески умения отново с песента My Way на Франк Синатра. КАДЪР: Инстаграм/@assen_vassilev

Млади хора питаха в клипче, споделено в социалните мрежи, Делян Добрев от ГЕРБ дали ще отиде на дискотека с тях. Той им отговаря: "Когато кажете. Но при едно условие - да не пее Асен Василев!".

Председателката на „Непокорна България" честити Великден в клипче, на което е гушнала бял заек. Оказва се, че това е новият ѝ домашен любимец. КАДЪР: Фейсбук/Корнелия Нинова

На Цветница пък показа как сади цвете. КАДЪР: Фейсбук/Корнелия Нинова

Жечо Станков от ГЕРБ-СДС се изяви като кулинар. Бившият енергиен министър показа как нагледно как готви дроб сарма.