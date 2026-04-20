Възрастен шофьор кара в насрещното по основен булевард в Пловдив (Видео)

Друг водач спрял и му обяснил, че е в грешка и той обърнал, което спряло за момент движението

Възрастен шофьор беше заснет да кара в насрещното по бул. "Цар Борис III Обединител" в Пловдив, в отсечката между кръстовището на патологична бременност и Пловдивския университет "Паисий Хилендарски".

На видео, качено в интернет от очевидец, се вижда как баничарка със софийска регистрация кара в лявата лента на източното платно, но обратно на движението. Водач спира своята кола, излиза и казва на другия шофьор, че всъщност е в нарушение, а той започва да обръща, което налага и останалите коли на булеварда да спрат.

"Е объркал се е човека! Като гледам е възрастен", оправдава грешката пловдивчанка. Друг недоумява как е възможно да тръгнеш в насрещното и призовава на бъде взета книжката на мъжа.