Запрянов: Историческата памет за Априлското въстание има не само символно, но и практическо значение

„Априлското въстание от 1876 г. представлява връхна точка в националноосвободителните борби на българския народ през XIX век. То е не просто спонтанен акт на съпротива срещу османската власт, а израз на жажда за свобода в резултат от продължителен процес на духовно пробуждане, политическо осъзнаване и институционално изграждане в рамките на Българското възраждане." Това каза министърът на отбраната Атанас Запрянов днес, 20 април, по време на тържествения ритуал в чест на 150 години от избухването на Априлското въстание, който се състоя във Военната академия „Георги С. Раковски". Това съобщиха от пресцентъра на министерството на отбраната.

Министър Запрянов подчерта, че от гледна точка на съвременната политика за сигурност и отбрана, историческата памет за Априлското въстание има не само символно, но и практическо значение. „Тя ни напомня, че устойчивостта на една държава не се изгражда единствено чрез материални ресурси и военни способности, а преди всичко чрез ценностната система на обществото, неговата сплотеност и готовността му да защитава своя суверенитет", каза министърът на отбраната. Той акцентира върху значението на тържественото честване за образованието и патриотичното възпитание на младите хора. „Предаването на знанието за тези събития на младите поколения е от съществено значение за изграждането на гражданско съзнание, историческа отговорност и национална гордост и идентичност. Това е обща задача на държавните институции, образователната система и научната общност", заяви министър Запрянов.

Той съобщи, че въоръжените сили ще участват със зари и тържествени мероприятия в почти всички населени места, в които е имало активна дейност по време на Априлското въстание.

По време на днешния ритуал във Военната академия пред урните с пръст от общините от 4-ти революционен окръг на Алеята на победите бяха положени венци и цветя. Събитието даде началото на съвместната програма, посветена на 150-годишнината от Априлското въстание, която е организирана от Софийския университет „Св. Климент Охридски", Държавна агенция „Архиви", Военна академия „Г. С. Раковски", Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий", Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий", Института за исторически изследвания при БАН. В ритуала участваха военнослужещи от Националната гвардейска част.