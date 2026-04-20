ЦИК при 98.78% преброени: БСП под чертата, "Величие" събра повече гласове

"Прогресивна България" на бившия президент Румен Радев взема 44.659% на извънредните парламентарни избори и води убедително за новия парламент. Това показват официалните данни на Централната избирателна комисия при 98.78%% преброени протоколи от секционните комисии.

ГЕРБ с 13.386% изпревари ПП-ДБ, които имат 12.705% на сто. 

В парламента влизат още ДПС на Делян Пеевски с 6.956% и "Възраждане" с 4.271% от гласовете.

МЕЧ, Величие, Сияние и БСП са под чертата засега с по около 3 на сто от гласовете всяка. 

За формацията на Радев са гласували 1 427 768 души. За ГЕРБ-СДС - 427 945, следвани от ПП-ДБ, които имат 406 198 гласа. За ДПС са гласували близо 222 хиляди, следвани от "Възраждане" с около 136 хиляди гласа. МЕЧ, които остават под чертата, имат 103 269 гласа. "Величие" пък има повече гласове от БСП - 99 641 на 96 397. Малко над 92 хил. гласа имат "Сияние". 

Разпределението по мандатите е следното: 

Прогресивна България - 131

ГЕРБ - 39 

ПП-ДБ - 37

ДПС - 20 

Възраждане - 13

Гласовете извън страната вече са обработени на 100%. Тук "Прогресивна България" на Румен Радев е също категоричен победител с 38.038 на сто от гласовете. На второ място в гласуването в чужбина е ПП-ДБ с 22.843%, а на трето ДПС с 8.498%. В чужбина ГЕРБ заема едва шесто място с 4.669% на сто от гласовете, а повече имат "Величие" - 5.782%, което не влиза в парламента и "Възраждане" - 5.245%.

В чужбина Радев взима 70 995 гласа, следват ПП-ДБ с 42 635. Трети са ДПС с 15 860 гласа, следвани от "Величие" с 10 791 гласа. "Възраждане" имат малко под 10 хил., а ГЕРБ - СДС - 8 715. АПС имат 6 905, МЕЧ - 6 832. За "Сияние" в чужбина са гласували 3 804 души.

Четете още

Още от Избори

Водещи новини

Осмо теглене: Вижте изборното студио на "24 часа" (Видео)