Разлика от над 50 хиляди гласа между "Прогресивна България" и ГЕРБ-СДС в област Стара Загора

На проведените на 19 април 2026 г. парламентарни избори в област Стара Загора партията на Румен Радев печели с 68 189 гласа, втори са от ГЕРБ-СДС с 18 026 глас. Разликата между първата и втората политическа сила е 50 163 гласа, сочат данните на РИК след обработката на 100 процента от протоколите на секционните избирателни комисии.

ПП-ДБ е на трето място в област Стара Загора с 10 883 гласа, четвърти са ДПС с 9146 гласа. За "Възраждане" са гласували 6693 човека, гласовете за МЕЧ са 5255. "Величие" получава 4909 гласа, а БСП-ОЛ - 4544 гласа. Опцията "не подкрепям никого" са избрали 1912 души.