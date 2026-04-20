Петима депутати ще има ПБ в 13-ти МИР-Пазарджик, по един - ГЕРБ-СДС, ПП- ДБ и ДПС-НН

При 100% от преброените протоколи от СИК в област Пазарджик води „Прогресивна България" с 51.14% или 52 589 гласа. Това съобщиха от РИК-Пазарджик. Следваща е коалицията ГЕРБ-СДС с 14.12% или 14 526 гласа, трета е ДПС с 7.63% или 7 846 гласа, следвана от ПП-ДБ с 7.07% или 7 268 гласа. Това са и партиите и коалициите, които ще имат депутати от 13 Пазарджишки МИР в следващия парламент.

Броят на мандатите в 13 Пазарджишки МИР е 8. При така оформилата се конфигуация „Прогресивна България" ще получи 5 места в бъдещия парламент, ГЕРБ-СДС, ПП-ДБ и ДПС – по 1. Първите петима в листата на "Прогресивна България" са водачът Гълъб Донев, вторият в нея – д-р Георги Петров, Пламен Тодев, живее и работи в град Панагюрище в "Асарел Медет" АД. На четвърта позиция е общинският съветник от Пазарджик – Милен Трифонов, а петият е председателят на ОбС в гр. Пещера – Васил Филев. От ГЕРБ-СДС водач е Стефан Мирев, бивш областен управител, от ПП-ДБ- Ивайло Шотев, досегашен народен представител и от ДПС-НН Искра Михайлова.