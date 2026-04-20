Искат постоянен арест за двамата полицаи, обвинени за трафик на мигранти

Темида

Районна прокуратура-Ямбол внесе в съда искане за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража" по отношение на Г.В. и С.С. Те са обвинени за това, че действайки като съизвършители противозаконно са подпомогнали 11 граждани на Ирак да пребивават и преминават през българска територия. Престъплението е осъществено на 17.04.2026 година на път, намиращ се в землището на гр. Елхово, обл. Ямбол. Това съобщиха от пресцентъра на Апелативна прокуратура – Бургас. 

По време на разследването е установено, че двамата обвиняеми, които са полицейски служители от ГПУ-Елхово, противозаконно са подпомогнали на 11-те чужди граждани, превозвайки ги със служебен автомобил на „Гранична полиция", целейки облага.

Предстои Районен съд-Елхово да насрочи начален час на заседанието си, което ще бъде проведено на 20.04.2026 година.

