Въздушна линейка вдигна 53-годишен мъж с мозъчен кръвоизлив от Смолян до София

За първи път хеликоптер кацна на новата площадка до МБАЛ- Смолян, която бе завършена в края на миналата година, за да транспортира пациент до София

53-годишен мъж от Варна е получил мозъчен кръвоизлив и ще бъде откаран с въздушната линейка до болница "Пирогов", съобщи шефът на интензивното отделение в областната болница д-р Красимир Събев. Пациентът е бил докаран по-рано днес от екип на Спешна помощ в Спешното отделение на Смолянската болница.

Мъжът е работил като полицай, има имот в смолянското село Кутела.