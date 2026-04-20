Зает адвокат отложи старта на делото за бития ексшеф на ОДМВР - Русе

За 9 юни е пренасрочено първото разпоредително заседание по делото за побоя на русенския полицейски шеф Николай Кожухаров, което ще се гледа във Велико Търново. Причината съдия докладчикът да разпореди отлагането - постъпили молби от защитниците на едно от подсъдимите лица за невъзможност да се явят на първоначално насрочената дата, посочват от съдебната палата.

Четирима младежи са обвиняеми за причиняване на тежка телесна повреда на полицейски орган – директор на ОД на МВР – Русе миналото лято.

Първоначално в Окръжен съд – Русе бе образувано дело по обвинителен акт срещу тях. Непълнолетният към момента на деянието Станислав А. е обвинен за причиняване на тежка телесна повреда на старши комисар Николай Кожухаров, при изпълнение на службата му. Кирил Гочев, Жулиен Кязъмов и Виктор Иванов са обвинени за причиняване в съучастие на лека телесна повреда по хулигански подбуди на Георги Д, съседът на полицейския шеф, с когото направили забележка на младежите за рисково шофиране.

Заради отводи на всички съдии от Окръжен съд – Русе с определение на ВКС делото е изпратено за разглеждане от Окръжен съд – Велико Търново.

От старата столица бе направи опит да го прехвърлят на друг съд, като го върнаха на ВКС. Според докладчикът по-удобно било делото да се гледа в Окръжен съд – Разград, тъй като Разград е по-близо до Русе, пътят до Велико Търново е по-натоварен, транспортът е по-неудобен, а един от подсъдимите е непълнолетен и трябва да бъде придружаван.

ВКС обаче прие, че няма законови основания за нова промяна на подсъдността, след като вече се е произнесъл.

Чрез електронната система за случайно разпределение на делата, на 23.02.2026 г. е определен съдия и делото насрочено във Велико Търново.

То ще бъде разгледано от съдебен състав от един съдия и двама съдебни заседатели, като предвид това, че обвинението е повдигнато срещу непълнолетно лице, съдебните заседатели следва да бъдат учители или възпитатели.

В рамките на разпоредителното заседание съдът ще обсъди въпросите по чл. 248, ал. 1 от НПК, включително подсъдността на делото, наличието на основания за прекратяване или спиране на наказателното производство, допуснати съществени процесуални нарушения, възможността за разглеждане на делото по реда на особените правила, както и необходимостта от събиране на допълнителни доказателства и призоваване на лица, уточниха от съдебната палата.

Пострадалите лица ще имат възможност да предявят граждански искове и да направят искания за конституирането им като частни обвинители.