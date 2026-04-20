Министерството на околната среда: Очаква се нивото на реките да се вдига тези дни

Очакват се повишения на речните нива в страната през следващите два дни, но те ще останат под праговете за внимание, съобщиха от Министерството на околната среда и водите (МОСВ).

Към 20 април сумата от наличните завирени обеми в комплексните и значими язовири възлиза на 5144,6 млн. куб. м, което представлява 78,71% от общия им обем. С напълно запълнен обем са язовирите „Камчия“, „Асеновец“ и „Пчелина“, а над 90 процента са „Среченска бара“, „Христо Смирненски“, „Йовковци“, „Тича“, „Ясна поляна“, „Боровица“, „Студена“, „Домлян“, „Александър Стамболийски“, „Кричим“ и „Кърджали“. Преливат язовирите „Камчия“, „Асеновец“, „Пчелина“ и „Панчарево“.

Във връзка с пролетния сезон и очакваното пълноводие, при необходимост дружествата, които стопанисват язовирите, предприемат превантивно изпускане на водни количества с цел осигуряване на свободни обеми и поемане на увеличения приток.

В резултат на очакваните валежи днес и през следващите два дни ще има повишения на речните нива, като водните количества ще останат под праговете за внимание. От МОСВ напомнят на местните власти да прилагат мерките, заложени в Плановете за управление на риска от наводнения за периода 2022 – 2027 г., и да следят актуалната хидрометеорологична информация и прогнозите за опасни явления.

Министерството управлява водните ресурси в 52 комплексни и значими язовира, поясниха от ведомството.

По данни на Националния институт по метеорология и хидрология днес следобед и до полунощ се очакват краткотрайни валежи с гръмотевици, главно в източните и планинските райони. Валежи ще има и през следващите три дни на много места в страната. За 21 април е обявен жълт код за значителни валежи от дъжд в 14 области в Южна България. В края на седмицата се очаква валежите да спрат и температурите да се повишат.