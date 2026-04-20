Коалицията на Румен Радев първа и в област Монтана с 47,27%

Вече са готови резултатите на 100 процента от изборите за народни представители на 19 април в област Монтана. На първо място е Прогресивна България. Коалицията на Румен Радев събира гласовете на 27 082 избиратели или 47,27 процента. ГЕРБ- СДС са втори с 17,67 процента или гласували 10 123 -ма.

На трета позиция е ДПС с 10,39 процента, за нея са дали гласа си 5954 души.

Продължаваме промяната-Демократична България печелят 5,34%, или 3630 избиратели.

За Възраждане са пуснали бюлетина 2726 души или 4,75 %.

ПП"Меч"- 4,46%.

Останалите са ПП Величие - 2,051%, Антикорупционен блок - 0,37%, България може - 0,43%, Моя България - 0,12%, Движение на непартийните кандидати - 0,356%.

Пряка демокрация - 0,20%, Синя България - 0,267%, БСП- Обединена Левица - 2,75 %. КП Трети март - 0,059%, ПП Нация - 0,307%

Величие - 2,051, Сияние -1,52, ПП Глас Народен - 0,117 процента, Партия на зелените - 0,056%, ПП Истината и само истината - 0,13%, ПП Има такъв народ - 0,63% и Съпротива -0,052%.

Не подкрепям никого -587.