Мадяр номинира Анита Орбан за външен министър на У...

Врачански квартал скочи срещу стопанка и питбула й, който нахапа жестоко 7-годишна

Валери Ведов

Питбул СНИМКА: Pixabay (Снимката е илюстративна)

Целият врачански кв. "Младост" скочи срещу стопанка на агресивно куче, което снощи нахапа жестоко 7-годишно момиче, което си играело на покритата детска площадка. Бившата учителка Виктория Иванчева отишла там с питбула си, без обаче да му сложи задължителния намордник.

Стопанката на кучето, която според свидетели била във видимо неадекватно състояние, вързала каишката на кучето за пейката, на която седнала да пуши. В един момент обаче питбула се откъснал и нападнал детето, което играело наблизо. Иванчева не реагирала, но свидетели на случката се втурнали и успели да измъкнат детето от лошата захапка на питбула.

Веднага била повикана линейка и полиция, а стопанката на кучето се държала нагло с униформените, твърдят хората от квартала. Иванчева е известна на цяла Враца с поредица хулигански изцепки и често е залавяна зад волана под въздействието на алкохол и наркотици.

Според лекарите от врачанската болница момиченцето има множество разкъсвания на дясното си краче и в много тежко състояние. Жители на квартала пък живеят в страх заради проявите на агресивната жена и кучето й, като апелират институциите да се мобилизират преди невинен човек да загуби живота си.

Хората разказват, че питбулът на Иванчева често проявява агресия, а преди време е нахапал до смърт няколко кучета от по-малки породи. От полицията съобщиха за инцидента в днешния си бюлетин, а по случая вече е образувано досъдебно производство.

Четете още

Още от Регионални

Водещи новини

Осмо теглене: Вижте изборното студио на "24 часа" (Видео)