ЦИК при 100% преброени: "Прогресивна България" печели изборите с 44.594%, ГЕРБ са втори

"Прогресивна България" на бившия президент Румен Радев печели извънредните парламентарни избори с 44.594%. Това показват официалните данни на Централната избирателна комисия при 100% преброени протоколи от секционните комисии.

ГЕРБ-СДС е на второ място с 13.387%. ПП-ДБ трети с 12.618% на сто.

В парламента влизат още ДПС на Делян Пеевски с 7.120% и "Възраждане" с 4.257% от гласовете.

МЕЧ, Величие, Сияние и БСП остават под чертата.

Партията на Радостин Василев е на 6-то място с 3.225%. Следвани от "Величие" с 3.104%. "Столетницата" остава осма с 3.017%.

За формацията на Радев са гласували 1 444 924 души. За ГЕРБ-СДС - 433 755, следвани от ПП-ДБ, които имат 408 845 гласа. За ДПС са гласували 230 693 души, следвани от "Възраждане" с 137 940 гласа. МЕЧ, които остават под чертата, имат 104 506 гласа. "Величие" пък има повече гласове от БСП - 100 572 на 97 753. 93 554 гласа имат "Сияние", които получават 2.887% от гласовете.

50 732 души са отбелязали, че не подкрепят никого.

Разпределението по мандатите е следното:

Прогресивна България - 131

ГЕРБ - 39

ПП-ДБ - 37

ДПС - 21

Възраждане - 12

Гласовете извън страната вече са обработени на 100%. Тук "Прогресивна България" на Румен Радев е също категоричен победител с 38.038 на сто от гласовете. На второ място в гласуването в чужбина е ПП-ДБ с 22.843%, а на трето ДПС с 8.498%. В чужбина ГЕРБ заема едва шесто място с 4.669% на сто от гласовете, а повече имат "Величие" - 5.782%, което не влиза в парламента и "Възраждане" - 5.245%.

В чужбина Радев взима 70 995 гласа, следват ПП-ДБ с 42 635. Трети са ДПС с 15 860 гласа, следвани от "Величие" с 10 791 гласа. "Възраждане" имат малко под 10 хил., а ГЕРБ - СДС - 8 715. АПС имат 6 905, МЕЧ - 6 832. За "Сияние" в чужбина са гласували 3 804 души.

В сравнение с предните парламентарни избори от 27 октомври 2024 г. ГЕРБ имат с 209 218 гласа по-малко, а ПП-ДБ - с 62 782 повече. При "Възраждане" се забелязва голям спад - от 325 466 до 137 940 сега. ДПС също има с 50 663 по-малко гласа на изборите от 19 април спрямо тези от октомври 2024 г.

Голям е спадът при БСП, която е загубила 86 650 от избирателите си и остава под 4-процентовата бариера за влизане в парламента. АПС пък е загубила 131 494 гласа спрямо предходните избори. Голям е крахът и при "Има такъв народ", които на изборите 2024-а са имали 165 160 гласа, а сега едва 23 861. 7459 гласа са загубили МЕЧ