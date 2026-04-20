Окончателно в Благоевград: Радев с 39,84%, ГЕРБ - 19,76%, ДПС с 13%

"Прогресивна България" получи два пъти повече гласове от ГЕРБ-СДС на изборите в неделя в Благоевградска област, показват окончателните данни на РИК -Благоевград.

Коалицията на Румен Радев има 39,837% или 59 943 гласа, следвана от ГЕРБ-СДС - 19,758% или 29 729 гласа. Трети остават ДПС с 13% и 19 595 гласа. На четвърто място са ПП-ДБ със 7,88% или 11 856 гласа. Петите в страната "Възраждане" в Благоевградска област обаче са доста по-назад с 2,7% или 4058 гласа. Преди тях са БСП с 3,616% и АПС с 3,56%.