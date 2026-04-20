Последният в листата на ГЕРБ в Благоевград измести водача Росен Желязков

Тони Маскръчка

СТЕФАН АПОСТОЛОВ

Последният в листата на ГЕРБ в Благоевград Стефан Апостолов измести от първото място водача на листата Росен Желязков, показват събраните преференции.  Апостолов по традиция от последните десетина избора винаги заема последното 22-ро място и винаги се изкачва с рекордни преференции до второто. Сега синът на кмета на Симитли Апостол Апостолов - Стефан събра 6860 лични гласа. Водачът - бившият премиер Росен Желязков, има 2462 лични гласа и още 4178 от бюлетините за ГЕРБ, които нямат предпочитания. Така неговите гласове стават 6640 и той остава втори. Четвъртият Георги Георгиев минава напред с 5142 преференции, зад него остава Костадин Стойков с 4589, следван от Иван Герчев с 4335 преференции.

По традиция кандидатите на ГЕРБ в Благоевградска област винаги играят силно с преференции и това носи много гласове на партията. Сега от 29 729 бюлетини за партията на Борисов, само 4178 се без отбелязано предпочитание за отделен кандидат.

