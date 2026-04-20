Прокуратурата е обвинила 34 души за изборни престъпления, започнали са 599 разследвания

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

От началото на предизборната кампания до тази сутрин в прокуратурата са докладвани и образувани общо 3021 преписки, образувани са 599 досъдебни производства, от които 252 бързи производства за престъпления против политическите права на гражданите, съобщиха от прокуратурата.

В качеството на обвиняеми са привлечени 34 души. Към днешния ден по 2283 преписки са постановени откази от образуване на досъдебни производства поради липса на достатъчно данни за извършено престъпление, а в някои от случаите – и поради липса на законен повод, т.е. са подадени анонимни сигнали.

По апелативни райони досъдебните производства, свързани с изборите, са разпределени така: Апелативна прокуратура-София - 233; Апелативна прокуратура-Бургас - 86; Апелативна прокуратура-Пловдив - 76; Апелативна прокуратура-Варна - 139; Апелативна прокуратура-Велико Търново - 65. Бързите производства са разпределени както следва: Апелативна прокуратура-София - 134; Апелативна прокуратура-Бургас - 52; Апелативна прокуратура-Пловдив - 24; Апелативна прокуратура-Варна - 25; Апелативна прокуратура-Велико Търново - 17.

В рамките на предизборната кампания по предложение на органите на МВР от окръжните прокуратури в страната са внесени в съда 127 искания за разрешение за използване на специални разузнавателни средства, допълват от прокуратурата.

В Софийската градска прокуратура се водят 166 преписки (включително и изпратени по компетентност от прокуратурите в страната), образувани по сигнали, съдържащи твърдения за извършени престъпления от лица с имунитет. Досъдебните производства са шест.

Снощи служебният министър на вътрешните работи Емил Дечев обяви, че в МВР са постъпили общо 2974 сигнала за изборни нарушения от началото на предизборната кампания, като спрямо последните парламентарни избори те са с 204% повече или три пъти.