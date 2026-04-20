Задържаха мъж, шофирал с 2,33 промила алкохол в София

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Софийска районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 35-годишен мъж, шофирал след употреба на алкохол.

На 20.04.2026 г. около 00,40 часа, обвиняемият е шофирал лек автомобил марка „Форд" по ул. „Крум Попов" в гр. София с концентрация на алкохол в кръвта си над 0,5, на хиляда, а именно 2,33 на хиляда, установено с техническо средство „Алкотест Дрегер 7510". Обвиняемият е извършил деянието, след като е бил осъждан за идентично престъплението, съобщават от Прокуратурата.

Мъжът е отказал да даде проба за химически анализ.

По случая се води досъдебно производство.

С постановление на наблюдаващ прокурор Р.К. е задържан за срок до 72 часа.

Предстои да бъде внесено в съда искане за определяне на мярка „задържане под стража" спрямо обвиняемия.