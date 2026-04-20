Преференции разместват листата на Радев в Благоевград, но без значение

Листата на "Прогресивна България" в Благоевградска област ще претърпи леко разместване заради преференциалния вот. Третият в нея - почетният консул на Казахстан и бизнесмен Рашко Динков събра 4743 лични вота от общо 59 943 бюлетини за хората на Румен Радев, което го изкачва на второ място и измества Стоян Тричков на третото. Това обаче няма да окаже някакво значение, защото от листата на ПБ най-вероятно в парламента ще влязат петима кандидати и Динков, и без личен вот, щеше да е депутат.

Прави впечатление, че водачката Росица Карамфилова има най-много преференции от всички в листата - 6700.