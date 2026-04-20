Черногорският президент честити изборната победа на Румен Радев

Черногорският президент Яков Милатович честити "убедителната изборна победа" на Румен Радев, предаде МИНА, цитирана от БТА.

"Радвам се на продължението на нашето сътрудничество, укрепването на партньорството ни в рамките на НАТО, както и на продължителната подкрепа на България по европейския ни път", каза Милатович. "Надявам се, че ще те посрещна още на 5 юни на Срещата на върха ЕС-Западни Балкани в Черна гора".

При обработени 100 процента протоколи на секционните избирателни комисии (СИК) в районните избирателни комисии (РИК) партията на Румен Радев „Прогресивна България“ води с 44,6 на сто, втори са ГЕРБ-СДС с 13,4 процента.