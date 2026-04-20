Ученици застанаха в „Караул на паметта" пред 5 паметника в Добрич

„Караул на паметта" пред паметника на Васил Левски в Добрич през целия понеделник, когато България отбеляза 150 години от избухването на Априлското въстание, „отслужваха" ученици в униформи от 8 до 11 клас на финансово-стопанската гимназия „Васил Левски". Те се редуваха на половин час. В градинката пред църквата на пейките се бяха събрали техни съученици, които, както споделиха, подкрепят инициативата. Възрастни хора им се радваха и казваха, че в младите поколения „има хляб".

„Инициативата „Караул на паметта" е традиция за нашето училище. Правим го при поклоненията за обесването на Васил Левски и на честването на рождението му. За учениците това определено е преживяване. Така се опитваме „на терен" да ги възпитаваме в патриотизъм, да познават националните герои", каза Божидар Янков, учител по философия в училището."Учениците проявяват жив интерес в часовете по философия при уроците за учението на Зигмунд Фройд, че хората имат желания, които обаче трябва да се съобразяват със законите, както и от философията за средината на Аристотел за това, че вярното поведение не е в крайностите. Наред с това учениците се интересуват от политика, сега коментират войната в Иран, изборите у нас. Задават въпроси, особено учениците вт 11 и 12 клас, които учат гражданско образование", добави Янков.

През паметника на руския писател Фьодор Достоевски ученици от 5 клас от частното училище „Мария Монтесори" рецитираха стихове на Христо Ботев, Иван Вазов, Любен Каравелов, пееха възрожденски песни, за което си бяха осигурили и озвучаване, играха българско хоро.

По повод 150 години от Априлското въстание. Регионалното управление на образованието /РУО/, училища в града и общината в Добрич проведоха на 20 април инициативата „Караул на паметта". От 10:30 до 14:30 часа ученици и преподаватели от шест училища ще сформират пет почетни караула пред паметници в Добрич, свързани с националната памет. Сред тях са монументите на Христо Ботев, Васил Левски, Захари Стоянов, Пейо Буюклията и Фьодор Достоевски. За учениците бяха изработени специални стикери „Караул на паметта – 150 години Априлско въстание". За годишнината ще бъде достъпна и интерактивна карта с паметниците, включени в инициативата, публикувана на сайтовете на частната гимназия „Райко Цончев" и РУО – Добрич. В повечето от училищата в Добрич се проведоха „открити уроци" в различни формати – с лектори, с рецитали, куизи, за героизма на българите, вдигнали Априлското въстание през 1876 година.