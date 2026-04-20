Анна Бодакова и Мартин Димитров пренареждат листата на ПП-ДБ в 24 МИР-София

Анна Бодакова Снимка: Фейсбук/ Анна Бодакова

Двама кандидати от листата на „Продължаваме промяната – Демократична България" в 24 МИР – София пренареждат подредбата чрез преференциалния вот. Все още обаче не е ясно колко точно мандата ще спечели коалицията, като към момента има реална възможност да вземе три.

Мартин Димитров, поставен на четвърто място, е събрал 3878 преференции – достатъчно, за да изпревари както втория в листата Велислав Величков (2028 преференции), така и Васил Пандов (608). Анна Бодакова, която е десета, получава най-силна подкрепа с 6837 преференции и също пренарежда листата.

Водачът Ивайло Мирчев има малко по-нисък резултат от 6692 преференции, но мястото му в парламента остава сигурно.

В листата на "Прогресивна България" в 24 МИР няма пренареждания, но има значителен брой преференции за бившия служебен вътрешен министър Иван Демерджиев, който бе втори в списъка - 3702, пише OffNews.

Йорданка Фандъкова, втора в листата на ГЕРБ, също е получила значителен брой преференции - 2836. Водачът на листата Делян Добрев е получил повече - 3474.

