Вижте как се разпределя вотът по избирателни райони

ЦИК публикува разбивката на резултите от предсрочния парламентарен вот по области при 100% обработени протоколи (по сумарни данни). Вижте в кои части на страната получават най-голяма подкрепа политическите партии, които влизат в следващия парламент.
БЛАГОЕВГРАД
ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ - 59 943 гласа, 39.837%
ГЕРБ-СДС - 29 729 гласа, 19.758%
Движение за права и свободи - ДПС - 19 595 гласа, 13.023%
ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - 11 856 гласа, 7.879%
ВЪЗРАЖДАНЕ - 4 058 гласа, 2.697%
БУРГАС
ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ - 82 689 гласа, 47.422%
ГЕРБ-СДС - 24 082 гласа, 13.811%
ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - 15 209 гласа, 8.722%
Движение за права и свободи - ДПС - 13 040 гласа, 7.478%
ВЪЗРАЖДАНЕ - гласа, 6 712 3.849%
ВАРНА
ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ - 90 096 гласа, 45.126%
ГЕРБ-СДС - 28 891 гласа, 14.471%
ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - 26 202 гласа, 13.124%
ВЪЗРАЖДАНЕ - 12 244 гласа, 6.133%
Движение за права и свободи - ДПС - 4 417 гласа, 2.212%
ВЕЛИКО ТЪРНОВО
ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ - 50 713 гласа, 52.784%
ГЕРБ-СДС - 11 812 гласа, 12.294%
ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - 7 445 гласа, 7.749%
ВЪЗРАЖДАНЕ - 4 467 гласа, 4.649%
Движение за права и свободи - ДПС - 4 058 гласа, 4.224%
ВИДИН
ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ - 15 455 гласа, 43.912%
ГЕРБ-СДС - 5 892 гласа, 16.741%
ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - 3 794 гласа, 10.780%
Движение за права и свободи - ДПС - 3 152 гласа, 8.956%
ВЪЗРАЖДАНЕ - 1 391 гласа, 3.952%
ВРАЦА
ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ - 40 320 гласа, 53.586%
ГЕРБ-СДС - 12 827 гласа, 17.047%
Движение за права и свободи - ДПС - 4 746 гласа, 6.307%
ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - 4 137 гласа, 5.498%
ВЪЗРАЖДАНЕ - 2 521 гласа, 3.350%
ГАБРОВО
ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ - 22 277 гласа, 47.837%
ГЕРБ-СДС - 7 392 гласа, 15.873%
ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - 3 872 гласа, 8.315%
ВЪЗРАЖДАНЕ - 2 425 гласа, 5.207%
Движение за права и свободи - ДПС - 372 гласа, 0.799%
ДОБРИЧ
ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ - 33 303 гласа, 49.990%
ГЕРБ-СДС - 7 797 гласа, 11.704%
ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - 4 882 гласа, 7.328%
Движение за права и свободи - ДПС - 4 774 гласа, 7.166%
ВЪЗРАЖДАНЕ - 3 358 гласа, 5.041%
КЪРДЖАЛИ
Движение за права и свободи - ДПС - 43 522 гласа, 56.159%
ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ - 18 853 гласа, 24.327%
ГЕРБ-СДС - 3 757 гласа, 4.848%
ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - 2 603 гласа, 3.359%
ВЪЗРАЖДАНЕ - 999 гласа,1.289%
КЮСТЕНДИЛ
ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ - 25 740 гласа, 48.256%
ГЕРБ-СДС - 9 166 гласа, 17.184%
ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - 4 088 гласа, 7.664%
Движение за права и свободи - ДПС - 2 290 гласа, 4.293%
ВЪЗРАЖДАНЕ - 2 165 гласа, 4.059%
ЛОВЕЧ
ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ - 24 779 гласа, 46.604%
ГЕРБ-СДС - 10 665 гласа, 20.059%
ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - 3 477 гласа, 6.540%
ВЪЗРАЖДАНЕ - 1 960 гласа, 3.686%
Движение за права и свободи - ДПС - 1 782 гласа, 3.352%
МОНТАНА
ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ - 27 082 гласа, 47.272%
ГЕРБ-СДС - 10 123 гласа, 17.670%
Движение за права и свободи - ДПС - 5 954 гласа, 10.393%
ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - 3 063 гласа, 5.346%
ВЪЗРАЖДАНЕ - 2 726 гласа, 4.758%
ПАЗАРДЖИК
ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ - 52 589 гласа, 51.137%
ГЕРБ-СДС - 14 526 гласа, 14.125%
Движение за права и свободи - ДПС - 7 846 гласа, 7.629%
ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - 7 268 гласа, 7.067%
ВЪЗРАЖДАНЕ - 3 910 гласа, 3.802%
ПЕРНИК
ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ - 26 291 гласа, 48.425%
ГЕРБ-СДС - 9 982 гласа, 18.386%
ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - 4 451 гласа, 8.198%
ВЪЗРАЖДАНЕ - 2 529 гласа, 4.658%
Движение за права и свободи - ДПС - 961 гласа, 1.770%
ПЛЕВЕН
ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ - 52 951 гласа, 51.843%
ГЕРБ-СДС - 13 099 гласа, 12.825%
ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - 6 905 гласа, 6.760%
Движение за права и свободи - ДПС - 5 578 гласа, 5.461%
ВЪЗРАЖДАНЕ - 3 914 гласа, 3.832
ПЛОВДИВ ГРАД
ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ - 70 711 гласа, 46.276%
ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - 25 064 гласа, 16.403%
ГЕРБ-СДС - 20 095 гласа, 13.151%
ВЪЗРАЖДАНЕ - 7 139 гласа, 4.672%
Движение за права и свободи - ДПС - 1 596 гласа, 1.044%
ПЛОВДИВ ОБЛАСТ
ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ - 72 602 гласа, 54.390%
ГЕРБ-СДС - 15 670 гласа, 11.739%
ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - 10 031 гласа, 7.515%
ВЪЗРАЖДАНЕ - 5 376 гласа, 4.027%
Движение за права и свободи - ДПС - 3 384 гласа, 2.535%
РАЗГРАД
ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ - 18 053 гласа, 38.610%
Движение за права и свободи - ДПС - 8 972 гласа, 19.189%
ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - 6 347 гласа, 13.574%
ГЕРБ-СДС - 5 220 гласа, 11.164%
ВЪЗРАЖДАНЕ - 1 141 гласа, 2.440%
РУСЕ
ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ - 42 562 гласа, 49.314%
ГЕРБ-СДС - 10 240 гласа, 11.864%
ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - 8 158 гласа, 9.452%
Движение за права и свободи - ДПС - 4 303 гласа, 4.986%
ВЪЗРАЖДАНЕ - 4 006 гласа, 4.641%
СИЛИСТРА
ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ - 20 601 гласа, 44.210%
Движение за права и свободи - ДПС - 8 041 гласа, 17.256%
ГЕРБ-СДС - 6 143 гласа, 13.183%
ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - 2 368 гласа, 5.082%
ВЪЗРАЖДАНЕ - 1 399 гласа, 3.002%
СЛИВЕН
ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ - 33 360 гласа, 51.994%
ГЕРБ-СДС - 10 027 гласа, 15.628%
ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - 4 703 гласа, 7.330%
ВЪЗРАЖДАНЕ - 2 748 гласа, 4.283%
Движение за права и свободи - ДПС - 2 318 гласа, 3.613%
СМОЛЯН
ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ - 24 429 гласа, 49.015%
ГЕРБ-СДС - 6 908 гласа, 13.860%
Движение за права и свободи - ДПС - 6 245 гласа, 12.530%
ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - 2 991 гласа, 6.001%
ВЪЗРАЖДАНЕ - 1 102 гласа, 2.211%
СОФИЯ 23 МИР
ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ - 84 340 гласа, 32.565%
ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - 81 638 гласа, 31.522%
ГЕРБ-СДС - 32 348 гласа, 12.490%
ВЪЗРАЖДАНЕ - 11 565 гласа, 4.465%
Движение за права и свободи - ДПС - 1 414 гласа, 0.546%
СОФИЯ 24 МИР
ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ - 62 245 гласа, 35.056%
ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - 47 055 гласа, 26.501%
ГЕРБ-СДС - 23 891 гласа, 13.455%
ВЪЗРАЖДАНЕ - 8 606 гласа, 4.847%
Движение за права и свободи - ДПС - 1 610 гласа, 0.907%
СОФИЯ 25 МИР
ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ - 76 252 гласа, 41.976%
ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - 32 149 гласа, 17.698%
ГЕРБ-СДС - 25 661 гласа, 14.126%
ВЪЗРАЖДАНЕ - 9 372 гласа, 5.159%
Движение за права и свободи - ДПС - 1 796 гласа, 0.989%
СОФИЯ ОБЛАСТ
ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ - 50 722 гласа, 49.141%
ГЕРБ-СДС - 17 557 гласа, 17.010%
ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - 7 874 гласа, 7.629%
Движение за права и свободи - ДПС - 5 396 гласа, 5.228%
ВЪЗРАЖДАНЕ - 4 256 гласа, 4.123%
СТАРА ЗАГОРА
ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ - 68 189 гласа, 49.409%
ГЕРБ-СДС - 18 026 гласа, 13.061%
ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - 10 883 гласа, 7.886%
Движение за права и свободи - ДПС - 9 146 гласа, 6.627%
ВЪЗРАЖДАНЕ - 6 693 гласа, 4.850%
ТЪРГОВИЩЕ
ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ - 18 582 гласа, 40.196%
Движение за права и свободи - ДПС - 11 611 гласа, 25.117%
ГЕРБ-СДС - 3 679 гласа, 7.958%
ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - 2 174 гласа, 4.703%
ВЪЗРАЖДАНЕ - 1 432 гласа, 3.098%
ХАСКОВО
ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ - 53 171 гласа, 49.751%
ГЕРБ-СДС - 18 242 гласа, 17.069%
Движение за права и свободи - ДПС - 12 338 гласа, 11.544%
ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - 6 008 гласа, 5.622%
ВЪЗРАЖДАНЕ - 3 283 гласа, 3.072%
ШУМЕН
ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ - 28 687 гласа, 41.985%
Движение за права и свободи - ДПС - 12 296 гласа, 17.996%
ГЕРБ-СДС - 6 941 гласа, 10.159%
ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - 6 579 гласа, 9.629%
ВЪЗРАЖДАНЕ - 2 483 гласа, 3.634%
ЯМБОЛ
ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ - 26 342 гласа, 54.954%
ГЕРБ-СДС - 4 652 гласа, 9.705%
ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - 2 936 гласа, 6.125%
БСП – ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА - 2 913 гласа, 6.077%
Движение за права и свободи - ДПС - 2 280 гласа, 4.756%
ВЪЗРАЖДАНЕ - 2 170 гласа, 4.527%