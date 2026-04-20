1.44% от секциите не са излъчвали на живо броенето на бюлетините в изборната нощ

В 98,56 процента от избирателните секции в изборната нощ е имало излъчване на живо на броенето на бюлетините, като само 1,18% от машините за гласуване са дали дефекти, съобщиха от Министерството на електронното управление (МЕУ).

По данни към 22:00 часа автоматичните доклади от системата за видеонаблюдение, изпращани към МЕУ, Централната избирателна комисия и районните избирателни комисии, показват, че от общо 11 653 секции видеоизлъчване не е имало в 168. Постигнатият резултат е сходен с този от изборите през октомври 2024 г., когато покритието е било 98%.

От МЕУ посочват, че 85% от обажданията в контактния център от избирателни секции са били свързани със сканиране на погрешен QR код. Членове на секционни комисии са сканирали кода, предназначен за незрящи избиратели, вместо този за стартиране на видеонаблюдението. На всички запитвания е оказано съдействие.

Единични сигнали са били подадени за липсващи QR кодове, замръзнал екран, непрекъснато сканиране или работа на брояча при блокирал екран. Контактният център на МЕУ е работил до 24:00 часа в изборния ден.

Общо 110 от 9354 машини за гласуване са дали дефект, което представлява 1,18% от всички устройства. Това е почти два пъти по-нисък дял спрямо предходните избори, когато дефектиралите машини са били около 2%. Проблеми със софтуера не са регистрирани.

От министерството припомнят, че в подготовката на предсрочните парламентарни избори на 19 април са отговаряли за удостоверяването на машините, включително контрола върху софтуера и неговото защитено изграждане, както и за мониторинга на инсталацията с цел гарантиране на надеждността на машинния вот. В обхвата на дейностите е било и осигуряването на техническите аспекти на видеонаблюдението.

С решения на Централната избирателна комисия за първи път са изготвени специални QR кодове за незрящи избиратели, чрез които те могат да получат информация за кандидатските листи. Осигурени са и тактилни шаблони в 400 секции в пет избирателни района – София-град, Пловдив-град и Благоевград.

Към момента МЕУ не разполага с данни колко незрящи граждани са се възползвали от тези възможности, пише БТА.

При обработени 100% протоколи на секционните избирателни комисии (СИК) в районните избирателни комисии (РИК) „Прогресивна България" печели с 44,6%, втори са ГЕРБ-СДС с 13,4%.