3 години условно за съдия, взел подкуп от 5000 лева

3 години условно с 5-годишен изпитателен срок. Тази присъда получи съдия Мирослав Митев от Търговище. Тя е за подкуп от 5000 лева, съобщиха от Софийския градски съд.

Случаят започнал през 2023 г. Тогава Митев, като окръжен съдия поискал пари от Али Мустафов, за да намали наказание, наложено от Районен съд-Попово. 5-те хиляди лева на неустановена дата в периода от 4 април до 30 април 2024 г.

Митев ще трябва да върне взетите пари. Освен това ще плати глоба от 6000 евро и има забрана 3 години да бъде съдия.

Присъдата не е окончателна и подлежи на жалба или протест пред Софийския апелативен съд.



