Сергей Игнатов: Българските учители са тези, които палят огъня в сърцата на децата

„Българските учители са тези, които палят огъня в сърцата на децата, а те от своя страна го носят в семействата си". Това каза министърът на образованието и науката проф. Сергей Игнатов в Културен център „Жул Паскин" във Видин, където с празнична програма беше отбелязана 150-годишнина от Априлското въстание, съобщават от пресцентъра на МОН. По думите му това е „денят на българския героизъм" – моментът, в който българите сами поемат съдбата си в свои ръце и поставят началото на пътя към свободата.

Министърът подчерта, че именно с „пукването на първата пушка" и с „кървавото писмо" започва нов етап в българската история, довел до раждането на съвременна България.

Почитането на Априлското въстание ще продължи през цялата година, като в училищата се предвиждат срещи с историци и писатели, както и редица събития, насочени към почитане на героите от българската история. По думите на министъра тези инициативи имат смисъл, защото са част от патриотичното образование, което е много важно.

„Помнете тази свята дата – 20 април, която даде невероятен тласък на духовността на българския народ", каза д-р Цветан Ценков, кмет на Видин на откриването на празника.

Програмата включва възстановка на клетвата на въстаниците „Огънят на Април", викторина на тема „Априлското въстание – урок за свободата" и както и кампания „Книга на паметта", в която 140 ученици отправят своите послания към бъдещето.

По време на празника в Културния център Йоан Магеров, ученик от 12. клас и шестокласничката Ивона Валериева прочетоха своите патриотични писма на тема „Думите на свободата", част от инициатива на МОН, свързана с Априлското въстание.