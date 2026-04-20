Пред паметник, издигнат от 98-годишен, започнаха честванията на Априлското въстание в Смолян

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

С почетен караул с участие на Трети ученически гвардейски отряд на ЕГ „Иван Вазов" и военнослужещи от 101 алпийски полк, и поднасяне на венци и цветя пред бюст паметника на Георги Раковски, в град Смолян бе поставено началото на честванията, посветени на 150 години от избухването на Априлското въстание.

Паметникът на Раковски бе издигнат от 98-годишния смолянчанин Георги Милушев преди 2 години. Възрастният родопчанин е автор и дарител на паметника от изработката му до самото поставяне.

Преди три години той издигна паметник на Васил Левски на площад "Свобода" .

През същата година "24 часа" номинира и награди Георги Милушев в кампанията си за добри дела "Достойни българи".

След церемонията областният управител Зарко Маринов, в присъствието на представители на общината и почти местни институции, връчи отличие за заслуги към област Смолян на дарителя Милушев.

Проявите, посветени на 150 години от избухването на Априлското въстание ще продължат и през следващите месеци с над сто съвместни дейности на училища, детски градини, общини, регионални структури и организации, както и читалища на територията на област Смолян.