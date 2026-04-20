ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Илияна Йотова: Следващата седмица най-вероятно ще ...

Времето София 18° / 17°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
Региони без граници
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22702207 www.24chasa.bg

Пред паметник, издигнат от 98-годишен, започнаха честванията на Априлското въстание в Смолян

Валентин Хаджиев

[email protected]

1364
След церемонията областният управител Зарко Маринов връчи връчи отличие за заслуги към област Смолян на 98-годишния автор и дарител на паметника Георги Милушев.

С почетен караул с участие на Трети ученически гвардейски отряд на ЕГ „Иван Вазов" и военнослужещи от 101 алпийски полк, и поднасяне на венци и цветя пред бюст паметника на Георги Раковски, в град Смолян бе поставено началото на честванията, посветени на 150 години от избухването на Априлското въстание.

Паметникът на Раковски бе издигнат от 98-годишния смолянчанин Георги Милушев преди 2 години. Възрастният родопчанин е автор и дарител на паметника от изработката му до самото поставяне.

Преди три години той издигна паметник на Васил Левски на площад "Свобода" .

През същата година "24 часа" номинира и награди Георги Милушев в кампанията си за добри дела "Достойни българи".

След церемонията областният управител Зарко Маринов, в присъствието на представители на общината и почти местни институции, връчи отличие за заслуги към област Смолян на дарителя Милушев.

Проявите, посветени на 150 години от избухването на Априлското въстание ще продължат и през следващите месеци с над сто съвместни дейности на училища, детски градини, общини, регионални структури и организации, както и читалища на територията на област Смолян.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

MILA.BG

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Осмо теглене: Вижте изборното студио на "24 часа" (Видео)