Илияна Йотова: Следващата седмица най-вероятно ще свикам 52-рото Народно събрание

Имам своите варианти, нека изчакаме официалното обявяване на резултатите от изборите и поименното обявяване на новите 240 народни представители. Най-вероятно ще свикам 52-рото Народно събрание следващата седмица. Това каза президентът Илияна Йотова пред журналисти.

"Естествено, че го поздравявам (Румен Радев - б.р), поздравявам всеки, който е победител, но преди всичко ми позволете да поздравя всички български избиратели, които повярваха в гласа си, които повярваха, че са по-силни от купения вот, от различните схеми, търговията с влияние и го заявиха съвсем категорично в неделя", каза още тя.

Илияна Йотова поздрави и ръководството на МВР

Държавният глава присъства на откриването на изложбата „За свободата на един народ" в Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий".