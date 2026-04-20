Демерджиев: ПБ няма да предприема стъпки по излизане на България от ЕС, еврото или НАТО

"Прогресивна България" няма да предприема стъпки нито по излизане на България от ЕС, нито от Еврозоната, нито от НАТО.

Това коментира Иван Демерджиев, бивш вътрешен министър и кандидат за депутат от партията на Румен Радев, в "Лице в лице" по БиТиВи.

По думите му това, към което ще се насочат, е преосмисляне на политиките ни в рамките на съюзите, в които вече участваме, по начин, по който да защитават и отговарят на националния ни интерес.

"Това доверие е огромна отговорност. Ние сме готови да я понесем и съзнаваме, че не трябва да допуснем очакванията и надеждите на българските граждани да бъдат излъгани по някакъв начин. Знаем за тази тежест и ще направим всичко възможно този път надеждите и очакванията на българите да се сбъднат. Хората потърсиха алтернативата. Те сами я очертаха. Българите няма да бъдат подведени и доверието им ще бъде оправдано. Много често давам обещания, но имам навика да ги и спазвам. По същия начин е и с останалите колеги в партията. Ние сме една общност от хора, които преследват обща кауза. Ние не сме индивидуалисти, които имат собствен път и собствено виждане, което се разграничава от това на другите от екипа", коментира още той.

Сарафов трябва да бъде отстранен незабавно, категоричен бе Демерджиев. "Правомощията му отдавна са прекратени по силата на закона. Ще предприемем всички действия, за да бъде отстранен", подчерта политикът.

"Редовно правителство трябва да бъде излъчено час по-скоро и то да поеме управлението на държавата", каза още той.

Иван Демерджиев даде положителна оценка на работата на МВР в борбата с купения вот. На въпрос дали се чувства подготвен за позицията той отговори така: "Ръководя се не от желанията си, а от това на коя позиция бих бил най-полезен. Това не може да бъде единствено мое решение. Имам солиден опит и наблюдение по отношение на Министерството на вътрешните работи. Разбира се, бих могъл да бъда полезен, но тази преценка не е само моя и не съм човек, който се промотира за поста".

Той похвали и изпълняващия длъжността главен секретар на МВР Георги Кандев за свършената работа. "Дали ще остане на поста, не е решение в правомощията на вътрешния министър. Главен секретар се назначава по особен ред", коментира още Демерджиев.