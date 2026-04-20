ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Когато лошите момчета облякоха фракове, а държават...

Времето София 17° / 16°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22702474 www.24chasa.bg

Почина Красимир Райдовски, който бе шеф на пресслужбата на кабинета на Жан Виденов

Красимир Райдовски Снимка: Архив

Почина бившият разузнавач и шеф на пресслужбата на Министерския съвет в правителството на Жан Виденов Красимир Райдовски. Скръбната вест бе потвърдена от дъщеря му Николета, пише dir.bg.

Красимир Райдовски е роден на 6 юни 1946 г. в Пловдив. Завършил е ВНВУ "Васил Левски" във Велико Търново и Висшия икономически институт в София.

Той е бил щатен служител на Първо главно управление на ДС. Назначен е на 30.10.1968 г. за разузнавач III степен и постепенно стига до началник на отделение през 1985 г. Междувременно през 1976 година е бил обучаван 10 месеца в разузнавателна школа в СССР.

Райдовски е работил в "София прес", Българската национална телевизия и в Министерството на външните работи. В периода от февруари 1995 до ноември 1996 година е ръководител на пресслужбата на Министерския съвет при управлението на Жан Виденов.

Красимир Райдовски Снимка: Архив

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Последно от

MILA.BG

Последно от

Български Фермер

