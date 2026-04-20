Когато лошите момчета облякоха фракове, а държават...

Слави Трифонов: Преброих си приятелите! Вече знам точно колко са - 23 861

"След тези избори разбрах едно важно нещо. Преброих си приятелите! Вече знам точно колко са - 23 861". Това написа във Фейсбук профила си лидерът на ИТН Слави Трифонов.

"Благодаря ви! По добре да си част от тези, които стърчат, отколкото да си част от многото. Благодаря ви. 23 861 - благодаря!", пише още той.

На изборите ИТН спечели 0,74%

Posted by Слави Т. Трифонов on Monday 20 April 2026

